Біткоїн упав до $62 тисяч і частково відігрався — CNBC

Біткоїн у вихідні опускався до $62 тисяч — найнижчого рівня з серпня — на тлі хвилі примусових ліквідацій довгих позицій. У понеділок вранці криптовалюта частково відіграла падіння та піднялася до позначки близько $64 тисяч, повідомляє CNBC.

Ліквідації довгих позицій

Протягом тижня курс біткоїна опустився нижче важливих технічних рівнів підтримки, зокрема нижче 200-денної ковзної середньої, яка становила близько $73 тисяч. Це спричинило каскад ліквідацій довгих позицій: трейдери були змушені продавати активи за ринковою ціною, щоб розрахуватися за боргами, що посилило зниження котирувань.

За даними CoinGlass, у суботу ввечері на відстежуваних біржах ліквідували довгі позиції з біткоїна на понад $165 млн. У п'ятницю цей показник становив $629 млн, а в четвер — майже $700 млн. Біткоїн зафіксував шостий тиждень поспіль зі зниженням.

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Рівні, за якими стежать аналітики

Аналітик Nansen Ніколай Сондергаард назвав діапазон $60–62 тисячі наступним важливим тестом для біткоїна. На його думку, падіння нижче $60 тисяч можливе, якщо результати Nvidia посилять розпродаж технологічних акцій. Він також зазначив, що послаблення долара та зниження реальної дохідності могли б зменшити тиск на ризикові активи.

Гендиректор платформи токенізації Brickken Едвін Мата вважає, що після завершення примусових продажів для стійкого відновлення курсу потрібна активність покупців на спотовому ринку.

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