Біткоїн наприкінці четверга опускався майже до $61 300 — найнижчої позначки з початку липня. Це сталося після дебюту акцій ШІ-компанії Anthropic на Nasdaq на тлі розпродажу технологічних акцій. Як повідомляє CoinDesk, слабко також торгувалися Ethereum, XRP і Solana.

Ліквідації криптопозицій

За останні 24 години криптовалютні біржі ліквідували ф’ючерсні позиції на суму понад $600 млн, причому майже половина припала на останні 12 годин цього періоду. CoinDesk зазначає, що стрімке згортання позицій може свідчити про зменшення кредитного плеча на тлі волатильності після IPO Anthropic.

Anthropic вийшла на Nasdaq 19 листопада 2026 року під тікером ANT. Компанія залучила приблизно $81,3 млрд у межах публічного розміщення, а з урахуванням приватного розміщення на $26 млрд — $107,3 млрд. Акції розмістили по $83, що перевищило заявлений діапазон $70–78; торги вони розпочали на рівні $111,50, а перший день завершили на позначці $97,17.

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Настрої на ринку

Ф’ючерси на Nasdaq на момент публікації знижувалися на 0,7% та опускалися нижче 200-денної середньої. Це сталося після падіння індексу на 2,4% у четвер і, за оцінкою CoinDesk, вказувало на збереження обережності інвесторів щодо ризикових активів.

Старший директор криптомаркет-мейкера Wincent Пол Говард припустив, що після завершення IPO капітал може поступово повертатися до криптоактивів, хоча не очікує різкого відновлення курсу. Водночас співзасновник і гендиректор Global Settlement Network Раян Керклі застеріг, що зниження апетиту інституційних інвесторів до технологічних акцій може посилити тиск і на криптовалюти, чутливі до умов ліквідності.

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