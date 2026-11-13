Біткоїн упав нижче $70 тисяч до мінімуму за три місяці — Anadolu Agency

Біткоїн у п’ятницю опустився нижче 70 тисяч доларів, сягнувши найнижчого рівня із середини серпня. Найбільша за капіталізацією криптовалюта втратила 7,2% і станом на 09:00 за Гринвічем торгувалася по 68 143 долари, повідомляє Anadolu Agency.

Динаміка крипторинку

За останні 24 години ціна біткоїна коливалася від 67 653 до 73 638 доларів. Від початку року криптовалюта втратила 33,8% вартості. Сукупна ринкова капіталізація всіх криптовалют скоротилася на 5,8% — до 2,3 трильйона доларів.

Ethereum, друга за величиною криптовалюта, за добу подешевшав на 6,5% — приблизно до 1 610 доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив облігацій і заяв ФРС

За даними агентства, прибутковість казначейських облігацій США зросла після публікації даних про інфляцію, які перевищили очікування ринку. Тривалий ціновий тиск посилювали високі ціни на нафту.

Занепокоєння інвесторів також підживили жорсткі заяви представників Федеральної резервної системи США. Деякі посадовці припустили, що може бути виправданим підвищення ставки на 50 базисних пунктів.

Очікування посилення нагляду

Крім того, перемога демократів на проміжних виборах у листопаді та їхній контроль над обома палатами Конгресу США з наступного року підвищили очікування інвесторів щодо посилення регуляторного нагляду за криптоіндустрією.

Читай нас у