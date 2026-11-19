На тлі очікувань щодо процентних ставок у США біткоїн відновився до близько $63 750 після того, як наприкінці середи його ціна опускалася нижче $63 000. Від початку доби за UTC найбільша криптовалюта додала 1,6%, стільки ж зріс індекс CoinDesk 20. Водночас біткоїн залишався на 11% дешевшим, ніж тижнем раніше, повідомляє CoinDesk.

Відтік із біткоїн-ETF

Американські спотові ETF на біткоїн зафіксували понад $300 млн відтоку коштів у середу, свідчать дані Farside. Упродовж 12 із останніх 14 днів інвестори виводили кошти з цих фондів.

Зростання біткоїна могли стримувати очікування подальшого підвищення процентних ставок у США. Опублікований у середу протокол засідання Федеральної резервної системи засвідчив прагнення регулятора до вищих ставок. Водночас частина аналітиків вважає, що оцінки посадовців уже застаріли.

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Обережність на ринку деривативів

Відкритий інтерес у деривативах на BTC зріс на 1,61% — до $42,5 млрд, попри ліквідації позицій на $181 млн за останні 24 години. На довгі позиції припало 77% цієї суми. Ставки фінансування залишалися майже нейтральними, а тримісячний річний базис протягом дня звузився. За оцінкою CoinDesk, це свідчило про обережне позиціонування учасників, а не про виразні «бичачі» настрої.

У торгівлі опціонами пут-опціони, які використовують для захисту від падіння ціни, становили 70% обсягу. За даними теплової карти Binance, кластер ліквідності коротких позицій містився в діапазоні $64 000–$64 500, а ліквідність довгих позицій концентрувалася біля $62 000–$62 340.

Увага до розміщення Anthropic

У четвер ринки також стежитимуть за первинним публічним розміщенням акцій розробника штучного інтелекту Anthropic. Очікується, що компанія продасть акцій на суму понад $100 млрд, перевищивши за обсягом червневе розміщення SpaceX. Частина аналітиків припускає, що інвестори можуть продавати біткоїн для купівлі акцій Anthropic, однак думки щодо масштабу такого впливу розходяться.

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