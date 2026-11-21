Біткоїн, найбільша криптовалюта за ринковою вартістю, у п’ятницю подешевшав на 5,10% — до $55 830. Це найнижчий рівень із вересня 2024 року. Раніше впродовж торгів його вартість опускалася нижче $60 000 вперше з липня.

Падіння криптовалюти

Станом на 23:13 за східним часом США біткоїн торгувався на рівні $55 830. До цього його котирування знижувалися на 3,57% — до $56 813,68. Про рух криптовалютного ринку повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

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Тиск на ризикові активи

Інвестори занепокоєні завищеними оцінками акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, що також позначилося на інших ризикових активах. Крипторинок останніми сесіями перебував під тиском через сумніви щодо прибутковості масштабних витрат на інфраструктуру для ШІ, підвищення вартості запозичень, регуляторні ризики після перемоги демократів на проміжних виборах у США та відхід генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Основні фондові індекси США також прямували до найгіршого тижневого результату з квітня 2025 року, коли президент США Дональд Трамп оголосив тарифи «Дня визволення».

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