Біткоїн впав нижче 68 тисяч доларів і 200-тижневої середньої — CoinDesk

Біткоїн опускався до 67 652 доларів, втративши понад 3,5% за добу та 16% за місяць. Криптовалюта опустилася нижче 200-тижневої ковзної середньої, що становила близько 68 тис. доларів, повідомляє CoinDesk.

Долар і дохідності облігацій зросли

Індекс долара США DXY піднявся вище 103. Одночасно зростали дохідності державних облігацій у США, Великій Британії, Франції, Німеччині та Японії. На момент одного з оновлень дохідність 10-річних казначейських облігацій США становила 5,125%, а 30-річних — 5,459%.

У пізнішому оновленні CoinDesk зазначило, що дохідність 10-річних паперів США зросла до 5,15%, додавши майже 30 базисних пунктів за тиждень. Аналітик Джим Б'янко написав, що за останній час вона зростала більш ніж на 25 базисних пунктів за тиждень лише чотири інші рази.

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Настрої на ф'ючерсному ринку

Середня ставка фінансування безстрокових ф'ючерсів на біткоїн на криптобіржах уперше за місяць стала від'ємною, коли ціна активу знизилася приблизно до 68 500 доларів, свідчать дані Glassnode. За від'ємної ставки трейдери з короткими позиціями сплачують трейдерам із довгими позиціями, що відображає ведмеже позиціонування на ринку.

Золото торгувалося нижче 3 900 доларів за унцію, а ф'ючерси на технологічні акції також знижувалися. Водночас нафта відіграла частину попереднього падіння: WTI торгувалася на рівні 89 доларів за барель, а Brent — вище 96 доларів.

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