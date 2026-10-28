Бізнесмен Каррім отримав заставу в ПАР, але лишився під вартою — Daily Maverick

У Преторії, ПАР, суд призначив бізнесмену та колишньому регіональному скарбнику Африканського національного конгресу Суліману Карріму заставу в розмірі 100 тисяч рандів у справі про те, що він не повернувся для продовження свідчень перед комісією Мадланги. Водночас він не вийшов на свободу, оскільки залишається під вартою в іншій справі щодо спроби вивезти з країни два автомобілі.

Як повідомляє Daily Maverick, Карріма затримали 15 жовтня в міжнародному аеропорту імені О. Р. Тамбо, коли він збирався залишити ПАР. Раніше він уже давав свідчення комісії, однак не повернувся для їх продовження, хоча мав це зробити. Його адвокати подали медичні документи про непридатність клієнта до участі у слуханнях, але Каррім відмовився від незалежного медичного огляду.

Умови застави

Серед умов застави — обов’язок адвоката Карріма протягом 48 годин зв’язатися з комісією Мадланги та узгодити дату наступної появи. Його паспорт має залишатися у слідчого до завершення судового процесу та свідчень перед комісією. Також бізнесменові заборонено залишати ПАР без письмового дозволу суду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прокуратура безуспішно намагалася переглянути питання застави, стверджуючи, що Каррім не розкрив інформацію про майно, яке належить його дружині, а також про обвинувачення у Мусіні.

Окрема справа в Мусіні

У справі, яку розглядає магістратський суд Мусіни, Карріма та двох інших обвинувачених звинувачують у спробі вивезти з ПАР два автомобілі. За даними Національного органу прокуратури, Каррім нібито діяв у змові зі своїми працівниками та намагався викрасти автомобілі, що належать Absa, вивізши їх за фальшивими документами.

Адвокат Карріма Ульріх Ру заявив, що захист двох інших обвинувачених вів переговори зі стороною обвинувачення щодо визнання провини. Daily Maverick із посиланням на SABC називає їх Мусою Пхірі та Закесом Ібрагімом. Слухання у Мусіні мали відновитися 30 жовтня, а справу Карріма щодо неповернення до комісії Мадланги призначили до розгляду на 8 грудня.

Читай нас у