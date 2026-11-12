BJP звинуватила Соню Ганді у відбілюванні провин Конгресу — Dawn

В Індії правляча Бхаратія джаната парті (BJP) звинуватила лідерку опозиційної партії Індійський національний конгрес Соню Ганді у спробі відбілити історичні провини Конгресу у її мемуарах Belonging. Про це повідомляє Dawn.

Речник BJP Сі Ар Кесаван заявив, що назву книжки варто було б змінити на «Відбілювання», оскільки її метою нібито є пом’якшення історичних провин родини Неру—Ганді та приховування помилок Конгресу. Представники Конгресу у відповідь звинуватили партію прем’єр-міністра Нарендри Моді у спробі влаштувати політичне видовище та надати мемуарам політичного забарвлення.

Події 1984 року

Кесаван згадав антисикхські заворушення 1984 року, що почалися після вбивства прем’єр-міністерки Індіри Ганді її сикхськими охоронцями. Тоді загинули майже 3 тисячі людей. Правозахисники звинувачують Конгрес у бездіяльності, а деяких представників партії — у сприянні насильству.

У мемуарах Соня Ганді назвала ці події трагічним і ганебним розділом історії. Вона написала, що окремі посадовці заплющували очі на насильство або навіть підживлювали його. Ганді також захистила свого чоловіка Раджива Ганді, який після загибелі матері став прем’єр-міністром, від звинувачень у причетності, водночас визнавши помилки в управлінні та затримку з відновленням справедливості.

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Суперечки довкола надзвичайного стану

BJP також закинула Ганді спробу нормалізувати та виправдати надзвичайний стан, запроваджений Індірою Ганді у 1975 році. Упродовж 21 місяця в країні обмежували громадянські свободи, цензурували пресу та ув’язнювали опозиційних політиків.

Соня Ганді пише, що її свекруха почувалася дедалі більш ізольованою та політично загнаною в кут перед запровадженням надзвичайного стану. За її словами, Індіра Ганді не почувалася цілком комфортно з цим рішенням, але через тодішні політичні потрясіння вважала себе змушеною продовжувати його. У передмові авторка наголосила, що це особисті мемуари, де політика є лише тлом.

Книжка вийшла перед виборами в штатах Уттар-Прадеш і Пенджаб, які мають відбутися на початку наступного року. У середу Belonging, вартість якої оцінюють у 14 доларів, очолила список бестселерів Amazon India.

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