Близько 10 протестувальників заявили про тортури поліції в Халіско — Mexico News Daily

У Гвадалахарі, Мексика, близько 10 учасників протесту за доступ до чистої водопровідної води подали скарги до Федеральної прокуратури Мексики (FGR), заявивши про катування та незаконні затримання з боку поліції штату Халіско. Про це повідомляє Mexico News Daily.

Серед заявниць — адвокатка й лідерка колективу «Доступ до охорони здоров’я, правосуддя та освіти» Адріана Габріела Арреола Дуеньяс, а також лікарка Даніела Альварес Сепеда. Вони розповіли про свій досвід на пресконференції. Їхні заяви та скарги інших учасників акції розслідує прокуратура штату Халіско, а Національна комісія з прав людини вивчає можливі порушення прав людини. FGR публічно не повідомляла, чи розпочала власне розслідування.

Заяви затриманих

Арреола стверджує, що під час протесту 11 жовтня біля Каса-Халіско, офіційної резиденції губернатора штату Пабло Лемуса, її схопили троє поліцейських. За її словами, правоохоронці ображали її, стягнули штани та зв’язали руки її ж шарфом. Вона також заявила, що одна з поліцейських вдарила її ногою у спину, коли вона лежала на землі, а правоохоронці сідали та стрибали їй на спину. Арреола сказала, що людина в цивільному одязі, яка могла бути поліцейським у штатському, вдарила її ногою по голові.

Альварес повідомила, що поліцейські затримали її після того, як вона потрапила під струмінь водомета. За її словами, вона зазнала розтягнення шиї та синців, а правоохоронці забрали її телефон і пошкодили сумку. Вона наголосила, що учасники акції вимагали лише чистої води, а не намагалися висловити політичну позицію.

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Утримання та реакція влади

Обидві жінки заявили, що після затримання їх разом з іншими людьми кілька годин утримували в невеликому приміщенні на території Каса-Халіско. За їхніми словами, там перебували приблизно 40 осіб, частина з яких мала кровоточиві травми. Затримані також стверджують, що поліцейські погрожували відвезти їх туди, де їх ніхто не знайде.

Під час протесту поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Десятки людей зазнали травм, щонайменше 39 осіб затримали. Арреола й Альварес заявили, що згодом затриманих перевели до установи прокуратури штату Халіско, де їх утримували в холодних умовах без доступу до телефонів. Лемус 13 жовтня повідомив про звільнення всіх затриманих, визнав «серйозні помилки» влади та заявив, що відповідальних слід розслідувати й покарати.

Міністр безпеки Халіско Хуан Пабло Ернандес Гонсалес заперечив, що саме він наказав застосувати силу. Водночас він сказав, що у справі є свідчення поліцейських і командирів, а троє командирів можуть зазнати покарання. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум неодноразово засуджувала ймовірні катування учасників протесту.

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