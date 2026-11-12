Близько 1800 шкіл Італії отримали повідомлення про мінування — UPI

Близько 1 800 шкіл по всій Італії у четвер отримали повідомлення про мінування. Це сталося другий день поспіль, а уряд країни вважає погрози ймовірною серією фальшивих повідомлень, передає UPI.

Порада уряду школам

Італійська влада порадила навчальним закладам не проводити евакуацію без конкретних доказів того, що погроза становить реальну небезпеку. Напередодні подібні повідомлення отримали сотні шкіл в Італії, а також заклади освіти в інших країнах Європи.

Електронні листи, надіслані в середу до 6 300 державних шкіл Італії, були підписані ім'ям «Михайло Андропов, лідер Вілаят ді Мізогіністан». Цю особу не вважають реальною. Водночас, за інформацією газети la Repubblica, батьки учнів у Римі протестували проти директора школи, який відкинув загрозу, та вимагали від уряду загальних національних правил реагування на такі випадки.

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Погрози у Франції та Ірландії

Повідомлення про мінування також надходили до шкіл у Франції, де частину закладів евакуювали. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поки недостатньо даних, аби встановити, чи можуть за такими дзвінками стояти іноземні держави.

Погрозу також отримав залізничний вокзал у Кале. Через це затримувалися поїзди на півночі Франції та міжнародних маршрутах. У середу погрози надійшли до шкіл у Північній Ірландії та Республіці Ірландія.

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