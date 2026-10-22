Близько 27 торговців у Кейптауні звернулися до суду через залякування — TimesLIVE

Близько 27 іноземних торговців у Белвіллі, передмісті Кейптауна в ПАР, звернулися до Високого суду Західної Капської провінції. Вони заявляють, що міська влада Кейптауна та поліція не захистили їх від імовірних погроз і залякування з боку антиімміграційних рухів. Про це повідомляє TimesLIVE.

Позивачів підтримує Сомалійська асоціація Південної Африки (Sasa). У поданих у понеділок судових документах вони просять заборонити рухам Operation Dudula та March and March Movement перешкоджати їхній роботі в торговельній зоні Белвілля, попри чинні муніципальні дозволи на торгівлю.

Заяви про блокування торговельних місць

За твердженням заявників, із 30 червня учасники двох рухів почали не допускати іноземців до торговельних місць біля автобусного термінала Golden Arrow і торгового центру Middestad Mall. Ці місця разом утворюють торговельну зону Белвілля. У судових документах стверджується, що кампанія була спрямована проти темношкірих іноземних неформальних торговців.

Абдулхакім Мумін Саліх Хусейн, громадянин Сомалі, який працює в Sasa, у своїй заяві зазначив, що 1 липня торговців, які намагалися повернутися до кіосків, нібито зустріли групи людей в одязі, який пов'язували з Operation Dudula та March and March Movement. За його словами, їм заявляли, що вони не мають права торгувати в ПАР і повинні залишити країну. Хусейн також стверджує, що з торговельних місць примусово прибрали частину товарів та особистих речей.

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Претензії до влади та поліції

Заявники наголошують, що мають законне право проживати й працювати в ПАР, а місто видало їм дозволи на неформальну торгівлю відповідно до місцевих правил. Вони вважають, що блокування позбавило їх єдиного джерела доходу.

За словами Хусейна, близько 13 торговців звернулися до поліцейської дільниці Белвілля, де протягом приблизно семи годин намагалися отримати допомогу, але їм нібито відмовили. Він стверджує, що правоохоронці не відкрили кримінальних справ і не відібрали письмових свідчень, пояснивши це тим, що торговці не могли назвати ймовірних порушників на ім'я.

Торговці просять суд зобов'язати органи влади розробити спільний план безпечного доступу до торговельної зони та запобігти подальшому втручанню в їхню роботу. Міська влада Кейптауна заявила, що відповість на запит Sunday Times згодом. Представники Operation Dudula у Західній Капській провінції повідомили, що не можуть коментувати справу, оскільки не бачили судових документів. Викладені у позові звинувачення ще не були встановлені судом.

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