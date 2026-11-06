Близько 43% машинобудівних компаній очікують подвоїти оборонні доходи до 2030 — TimesLIVE
Європейські витрати на оборону відкривають швидкозростаючий ринок для компаній машинобудування та виробників промислового обладнання, які постачають продукцію оборонній галузі. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на Німецьку асоціацію машинобудування VDMA.
Очікування компаній
За даними VDMA, близько 43% машинобудівних компаній, які вже працюють у сферах безпеки й оборони, розраховують щонайменше подвоїти пов’язані з цими напрямами доходи до 2030 року. Ще 46% учасників очікують помірного зростання.
Майже кожна третя компанія, активна в оборонному секторі, прогнозує зростання у цьому сегменті щонайменше на 15% цього року. VDMA представляє 3 500 компаній у Німеччині та Європі.
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Бар’єри для постачальників
92% машинобудівних підприємств, активних у секторі, вбачають можливість розширити постачання протягом наступних 12 місяців. Водночас компанії назвали перешкодами для зростання регуляторні вимоги, тривалі процедури закупівель і слабкі контакти з клієнтами.
Заступник виконавчого директора VDMA Гартмут Рауен заявив, що асоціація підтримуватиме компанії у пошуку партнерів і розвитку ринку.