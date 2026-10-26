Близько 70 тисяч ізраїльтян повернулися або прибудуть до виборів — Jerusalem Post

Перед виборами до Кнесету в Ізраїлі близько 70 тисяч громадян, які живуть за кордоном, уже повернулися або мають прибути до дня голосування у вівторок. Їхня участь потенційно може вплинути на розподіл сил між політичними блоками, якщо результати перегонів будуть близькими.

Точних даних про кількість ізраїльтян, які вже прибули або ще прибудуть до дня виборів, немає. Як повідомляє Jerusalem Post, на виборах 2022 року для здобуття одного мандата до Кнесету було потрібно приблизно 36 тисяч голосів. З огляду на приріст населення та очікуване підвищення явки, цього разу для одного місця може знадобитися близько 38–39 тисяч голосів.

Вплив на розподіл мандатів

Видання зазначає, що політичні вподобання ізраїльтян, які повертаються з-за кордону, достеменно невідомі. Якщо, наприклад, 60% із них підтримають блок змін, це може додати йому максимум один або півтора мандата. Остаточно вплив цієї групи виборців стане зрозумілим після оголошення результатів голосування.

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Частина громадян поєднує приїзд із відвідуванням родичів, відпусткою та днем виборів. Більшість зупиняється у друзів, родичів або у власному житлі в Ізраїлі. Водночас готельні мережі повідомили про зростання попиту на проживання в період виборів.

Зростання попиту на готелі

Мережа Africa Israel Hotels зафіксувала приблизно 23-відсоткове збільшення завантаженості готелів у виборчий тиждень порівняно з жовтнем минулого року. Fattal Hotels також повідомила про більше бронювань, особливо в центральній частині країни, а також про замовлення номерів з-за кордону на дати виборів.

Серед тих, хто приїхав голосувати, є жителі США, Канади та Австралії. Водночас деякі ізраїльтяни не змогли прибути через скасування рейсів flydubai після спроби теракту. Інші громадяни Ізраїлю, навпаки, перебуватимуть за кордоном у день виборів і не зможуть взяти участь у голосуванні.

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