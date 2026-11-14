Близько 85% іонів під час бурі 2024 року походили з іоносфери Землі — ScienceDaily

Під час однієї з найпотужніших геомагнітних бур останніх десятиліть, що сталася 10–11 травня 2024 року, близько 85% іонів у кільцевому струмі Землі походили з її власної іоносфери, а не із сонячного вітру. Такі дані отримав японський супутник Arase, повідомляє ScienceDaily.

Бурю, відому як буря Ґеннона або буря до Дня матері, спричинило надходження до магнітосфери Землі великих хмар заряджених сонячних частинок. Значення індексу SYM-H, який вимірює геомагнітне збурення, тоді знизилося до −518 нанотесл. Це стало другим за силою зафіксованим геомагнітним збуренням від 1981 року.

Вимірювання кільцевого струму

Кільцевий струм — це область навколо Землі на висоті тисяч кілометрів над екватором, де циркулюють енергетичні заряджені частинки, переважно іони кисню та водню. Створюване ними магнітне поле частково протидіє магнітному полю планети, через що під час бурі фіксують його послаблення.

Науковці давно розглядали два основні джерела частинок кільцевого струму: сонячний вітер і земну іоносферу — електрично заряджений шар верхньої атмосфери. Під час травневої бурі супутник Arase пролетів через цю ділянку невдовзі після початку збурення та повторно — поблизу його піку. Прилади апарата дали змогу визначити масу й енергію окремих іонів.

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Провідний автор дослідження Нарітосі Кітамура з Інституту досліджень космічно-земного довкілля Університету Наґої зазначив, що це перше одночасне спостереження іонів кільцевого струму та сонячного вітру під час бурі такого масштабу. За його словами, приблизно 85% іонів були киснем з іоносфери Землі.

Послаблення магнітного поля

Поблизу піку бурі Arase зафіксував зниження інтенсивності магнітного поля на 40% на висоті приблизно 16 тисяч кілометрів над Землею. Водночас апарат виявив зменшення кількості енергетичних електронів, які зазвичай рухаються в цій частині навколоземного простору.

Дослідники припускають, що значна кількість важчих іонів земного походження могла посилити магнітне збурення та сприяти тому, що кільцевий струм досяг найбільшої інтенсивності ближче до планети. Вони також вказують, що для прогнозування потужних геомагнітних бур важливими можуть бути не лише параметри сонячного вітру, а й процеси виходу атмосферних іонів у магнітосферу.

Результати опублікували у журналі Science Advances. Вони також підтримують підготовку запропонованої місії JAXA FACTORS із двома супутниками, яка має досліджувати надходження іонів з атмосфери до магнітосфери та їхню роль у розвитку геомагнітних бур.

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