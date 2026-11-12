Блок Айзенкота планує скасувати 5 законів Нетаньягу — Anadolu Agency

В Ізраїлі блок лідера партії «Яшар» Гаді Айзенкота планує скасувати п’ять важливих законів, ухвалених за прем’єрства Біньяміна Нетаньягу. Ініціативу хочуть реалізувати до того, як буде сформовано новий уряд, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на газету Israel Hayom.

Лідери блоку домовилися створити спеціальні парламентські комітети, які паралельно розглядатимуть скасування цих законів. Більшість таких комітетів, як очікується, очолить партія «Демократи» Яїра Голана. Ініціатива стосується норм, які, на думку опонентів, посилили політичний вплив на незалежні інституції та послабили контроль за владою.

Зміни для судової системи

Один із комітетів розгляне два закони, що стосуються призначення суддів і юридичного супроводу уряду. Перший закон змінив склад Комітету з відбору суддів: двох представників Ізраїльської колегії адвокатів замінили юристами, яких обирають урядова коаліція та опозиція. Критики вважали, що це посилило політичний вплив на суддівські призначення.

Другий закон розділив повноваження генерального прокурора між урядовим юридичним радником і головним прокурором. Він також надав уряду ширші можливості впливати на призначення та звільнення юридичного радника, відхиляти його правові висновки або залучати зовнішнє юридичне представництво.

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Поліція, медіа та повноваження прем’єра

Ще один комітет має розглянути скасування змін у роботі підрозділу, який розслідує підозрювані злочини поліцейських. Закон вивів цей орган з-під прямого нагляду професійних прокурорів і надав міністру юстиції значний вплив на призначення його керівника. Опоненти попереджали, що такі зміни можуть політизувати розслідування та поставити під загрозу незалежність підрозділу.

Окремо блок має намір скасувати закон про медіа, який послабив обмеження на перехресне володіння телеканалами й газетами та прибрав інституційне розділення між редакціями і комерційними інтересами власників. Також закон запровадив офіційні вимірювання аудиторії для розподілу державної реклами; критики заявляли, що цей механізм може сприяти мовникам, які підтримують уряд.

Четвертий комітет працюватиме над скасуванням поправки, яка обмежила підстави для визнання прем’єр-міністра нездатним обіймати посаду лише фізичною або психічною неспроможністю. Опоненти стверджували, що норму ухвалили для захисту Нетаньягу під час судового процесу у справі про корупцію. Верховний суд відтермінував застосування поправки до наступного скликання Кнесету.

Юридичний радник Кнесету повідомив лідерам блоку, що скасування судових змін може відбутися відносно швидко, тоді як перегляд медійного закону буде складнішим. Президент Іцхак Герцог у неділю доручив Айзенкоту сформувати уряд, надавши йому 28 днів із можливістю продовження терміну ще на 14 днів.

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