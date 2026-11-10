Блок Гаді Айзенкота прагне змінити спікера Кнесету — Anadolu Agency

В Ізраїлі опозиційний блок Гаді Айзенкота прагне замінити спікера Кнесету Аміра Охану, союзника прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. За повідомленнями ізраїльських медіа, зміна спікера дала б блоку більше контролю над законодавчим порядком денним, поки Айзенкот веде переговори про формування урядової коаліції, повідомляє Anadolu Agency.

Кандидат від партії Яшар

Айзенкот та лідер партії «Наш дім Ізраїль» Авігдор Ліберман домовилися висунути на посаду спікера кандидата від партії Айзенкота «Яшар», повідомив телеканал Channel 12. Ім'я кандидата мають визначити після консультацій з іншими партіями блоку.

Новий склад Кнесету має провести перше засідання у вівторок, коли депутати складатимуть присягу. Блок Айзенкота складається з чотирьох партій та має 48 зі 120 місць у парламенті, тоді як для заміни Охани потрібен щонайменше 61 голос.

Законодавчі пріоритети блоку

Серед пріоритетів блоку — заборона політикам, яким висунули кримінальні обвинувачення, формувати або очолювати уряд, створення державної комісії з розслідування нападів ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року та скасування законодавства, ухваленого в межах судової реформи Нетаньягу.

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Запропонована заборона може стосуватися Нетаньягу, якого судять за обвинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Водночас його не визнали винним.

Ультраортодоксальна партія «Об'єднаний юдаїзм Тори» відмовилася підтримати запит «Яшар», заявивши, що нового спікера слід обирати після формування уряду. За даними Channel 14, джерела, близькі до Айзенкота, повідомили про його готовність шукати підтримки арабських партій, які мають 19 місць у Кнесеті.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд після того, як отримав рекомендації від 67 депутатів, тоді як Нетаньягу рекомендували 46 законодавців. Айзенкот має 28 днів на формування коаліції з можливістю продовження цього строку ще до 14 днів.

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