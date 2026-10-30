Блок Нетаньягу здобув 53 місця в Кнесеті — Jerusalem Post

В Ізраїлі блок прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу отримав 53 місця в Кнесеті за підсумками остаточного підрахунку голосів на виборах. Опозиційний блок здобув 48 мандатів, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Центральну виборчу комісію.

Жоден із двох блоків не набрав 61 місце, необхідне для більшості в парламенті. Арабські партії сукупно отримали рекордні 19 мандатів. Остаточний підрахунок, оголошений у четвер, включав бюлетені в подвійних конвертах, які підрахували останніми.

Розподіл місць між партіями

Партія «Лікуд» Нетаньягу, як очікується, матиме 27 місць і залишиться найбільшою фракцією Кнесету. «Об’єднаний юдаїзм Тори» та «Оцма єгудіт» очікують по сім мандатів, а партія «Релігійний сіонізм» і ШАС — по шість.

До опозиційного блоку входять «Яшар» Гаді Айзенкота, «Б’Яхад» Нафталі Беннета, «Наш дім Ізраїль» Авігдора Лібермана та «Демократи» Яїра Голана. «Яшар», за прогнозом, отримає 21 мандат, «Б’Яхад» — 12, «Демократи» — вісім, а «Наш дім Ізраїль» — сім. Об’єднаний список арабських партій, як очікується, матиме 11 місць, Раам — вісім.

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Переговори та перевірка підозр

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав політичних лідерів підходити до коаліційних переговорів відкрито, щоб уникнути нових виборів. За законом президент має провести консультації з парламентськими фракціями перед тим, як доручити комусь формування уряду.

Паралельно Шин-Бет розслідує підозри щодо можливого іноземного фінансування, яке могло впливати на явку виборців в арабському секторі. Голова Центральної виборчої комісії, суддя Ноам Сольберг, доручив директору Шин-Бет Давіду Зіні перевірити підозри щодо іноземного фінансування та втручання у вибори. Водночас комісія заявила, що цілісність голосування на виборчих дільницях була збережена.

Ліберман повторив, що не входитиме до коаліції ані з арабськими партіями, ані з Нетаньягу. Голан, навпаки, закликав опозицію сформувати уряд за участю арабських партій. Голова Раам Мансур Аббас привітав рішення про розслідування та заявив, що його партія не була причетна до можливого іноземного фінансування.

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