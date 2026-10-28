Блоку прем’єра Нетаньягу прогнозують 54 мандати в Ізраїлі — Anadolu Agency

В Ізраїлі після підрахунку 72,4% голосів на парламентських виборах блоку прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу прогнозують 54 місця у 120-місному Кнесеті. Це на сім мандатів менше за 61 місце, необхідне для парламентської більшості, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльські медіа.

Розподіл між блоками

Опозиційному блоку, який очолює Гаді Айзенкот, прогнозують 48 мандатів. Переважно арабські партії можуть отримати сукупно 18 місць. За даними газети Times of Israel, яка посилається на Центральну виборчу комісію, жоден із двох основних блоків не набирає необхідної більшості.

Переважно арабській партії Joint List прогнозують 12 мандатів, а United Arab List (Ra’am) — шість.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати партій

Партії «Лікуд» Нетаньягу, за попередніми підрахунками, прогнозують 27 місць. Партії «Яшар» Айзенкота прогнозують 21 мандат, альянсу Together — 11.

Партії «Демократи» та «Ісраель Бейтейну» можуть отримати по вісім місць. ШАС, «Об’єднаному юдаїзму Тори» та «Оцма Єгудіт» прогнозують по сім мандатів, а «Релігійному сіонізму» — шість. Результати є попередніми й можуть змінитися після завершення підрахунку голосів.

Читай нас у