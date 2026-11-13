Гонконзький девелопер New World Development призначив банки для підготовки емісії прав, яка може залучити до 25 млрд гонконзьких доларів, або $3,19 млрд. Про це з посиланням на обізнаних із ситуацією людей повідомив Bloomberg, передає Channel NewsAsia.

Можлива емісія прав

За даними Bloomberg, йдеться про емісію прав New World Development обсягом до 25 млрд гонконзьких доларів. Агентство оприлюднило цю інформацію у п’ятницю, 13 листопада, посилаючись на людей, обізнаних із ситуацією.

У повідомленні також наведено валютний курс: один долар США дорівнював 7,8442 гонконзького долара. За цим курсом 25 млрд гонконзьких доларів становлять близько $3,19 млрд.

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Торги акціями зупинили

У п’ятницю торги акціями New World Development призупинили. Згідно з повідомленням, поданим перед відкриттям торгів до Гонконзької фондової біржі, це сталося в очікуванні оприлюднення компанією внутрішньої інформації.

Джерело не уточнює зміст цієї інформації та не наводить офіційного підтвердження умов можливої емісії прав від New World Development.

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