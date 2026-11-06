Bloomberg повідомив про залучення OpenAI $11 млрд за оцінки $1,25 трлн — Channel NewsAsia
OpenAI залучила нове фінансування на $11 млрд — це початкова частина раунду, про який 6 листопада повідомило агентство Bloomberg. Воно послалося на людей, обізнаних із ситуацією.
Оцінка компанії
За даними Bloomberg, раунд передбачає оцінку OpenAI у $1,25 трлн. У повідомленні не уточнюється, якою є загальна сума раунду та коли можуть відбутися наступні етапи фінансування.
Також у короткому повідомленні не названо учасників угоди. Інших деталей її умов або строків подальшого фінансування не наведено.
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Джерело інформації
Channel NewsAsia опублікував коротке повідомлення Reuters, у якому викладено дані Bloomberg. Відомості про фінансування ґрунтуються на інформації людей, знайомих із перебігом угоди.
У матеріалі не наведено коментаря OpenAI щодо повідомлених параметрів нового фінансування та оцінки компанії.