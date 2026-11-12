Bloomberg: SpaceX і Tesla просунулися в переговорах про злиття — Channel NewsAsia

SpaceX і Tesla просунулися в переговорах про можливе злиття, а про угоду можуть оголосити вже в грудні 2026 року. Про це повідомляє Channel NewsAsia, яке оприлюднило матеріал Reuters із посиланням на Bloomberg. Bloomberg посилається на людей, обізнаних із перебігом переговорів.

Можливі строки оголошення

За даними Bloomberg, компанії також обговорювали варіант, за якого оголошення про злиття перенесуть на початок 2027 року. Йдеться про переговори щодо потенційної угоди, а не про вже укладене злиття. SpaceX і Tesla не вдалося одразу отримати для коментаря щодо цієї інформації.

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Об’єднання напрямів Маска

Компанії очолює Ілон Маск. Минулого місяця він назвав можливе злиття «гарною ідеєю». Запропоноване об’єднання могло б звести під одним корпоративним дахом його напрями, пов’язані зі штучним інтелектом, робототехнікою, електромобілями та аерокосмічною сферою.

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