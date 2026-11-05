Blue Origin планує запуск New Glenn у січні 2027 року — The Verge

Компанія Blue Origin планує провести наступний запуск ракети New Glenn у січні 2027 року. Раніше засновник компанії Джефф Безос казав, що запуск може відбутися в грудні 2026 року, зокрема жартував про можливу дату 31 грудня.

Нові строки запуску

Про новий графік повідомляє The Verge з посиланням на CNBC і Financial Times. За даними цих видань, генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп надіслав співробітникам меморандум щодо оновлених строків. CNBC повідомило, що нове вікно запуску приблизно на 10 днів пізніше за попередню ціль компанії.

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Відновлення стартового майданчика

Зміну графіка пов’язують із травневим вибухом на стартовому майданчику New Glenn. Він пошкодив майданчик перед польотом, який мав вивести в космос супутники Amazon Leo. За інформацією CNBC, Лімп також зазначив, що на відновлення майданчика вплинула несприятлива погода.

У меморандумі Лімп заявив, що незначне коригування строків не зменшує важливості вже виконаної роботи та майбутніх завдань. Він назвав повернення New Glenn до польотів головним пріоритетом Blue Origin.

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