Bluesky зафіксував річний пік активності під час виборів у США — TechCrunch

Соціальна платформа Bluesky зафіксувала найвищі у 2026 році добові показники дописів, відповідей і лайків у день проміжних виборів у США. Як повідомляє TechCrunch, генеральний директор Bluesky Тоні Шнайдер заявив, що кількість дописів і лайків упродовж виборчого вечора подвоїлася.

Пік у вечір оголошення результатів

Операційна директорка компанії Роуз Ван розповіла виданню, що активність почала досягати піку між 20:00 і 22:00 за тихоокеанським часом, коли надходили результати голосування. Порівняно із середніми показниками попередніх 30 днів кількість щоденних дописів зросла на 30%, лайків — на 70%, а переходів за посиланнями — на 20%.

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Майже рекорд за кількістю лайків

За даними відкритої статистики, 4 листопада користувачі Bluesky залишили 44 млн лайків, опублікували 4,8 млн дописів і здійснили 2 млн нових підписок. Показник лайків майже зрівнявся з абсолютним добовим рекордом платформи — 45 млн, встановленим у листопаді 2024 року.

Зростання активності позначилося і на обсягах передавання даних: трафік Bluesky був на 200% вищим за звичний рівень та сягав 35,8 ГБ/с. Шнайдер також повідомив про приплив нових користувачів і повернення тих, хто раніше користувався платформою.

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