BMW Classic показала прототип M7 з V8 від M5 і механічною коробкою — Motor1

BMW Classic показала прототип BMW M7 покоління E38, який майже три десятиліття тримали в секреті. Автомобіль так і не пішов у серійне виробництво, однак усередині компанії його називали M7. Про це повідомляє Motor1.

Двигун і коробка від M5

Основою для прототипу став BMW 740i, який суттєво доопрацювали. Седан отримав атмосферний 4,9-літровий V8 S62 і шестиступеневу механічну коробку передач від BMW M5 покоління E39. Двигун розвиває 394 к. с. за 6600 обертів на хвилину, а потужність передається на задні колеса.

Заявлена максимальна швидкість автомобіля становить 250 км/год — як у електронно обмеженого E39 M5. Маса прототипу — 1875 кг. Зовні M7 майже не відрізняється від звичайного седана 7 Series покоління E38.

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Стриманий вигляд і салон

Серед зовнішніх ознак машини — темні багатоспицеві колеса BBS і чотири вихлопні патрубки, по два з кожного боку заднього бампера. Водночас прототип не має великих повітрозабірників, агресивно змінених бамперів або помітних емблем M.

Салон оздоблено чорно-бежевою шкірою. На незвичну версію 7 Series також вказують кермо M і важіль шестиступеневої механічної коробки передач. У задній центральній консолі встановлено телефонну слухавку — характерну деталь автомобілів кінця 1990-х років.

BMW не пояснювала, чому M7 залишився єдиним прототипом. Motor1 припускає, що на рішення міг вплинути 750i з двигуном V12, який був флагманом стандартної лінійки 7 Series, а також наявність компактнішого й легшого E39 M5 з аналогічним V8.

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