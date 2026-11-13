BMW додасть імітацію перемикань передач до електричного i3 M60 — Motor1

BMW у 2027 році вперше застосує в електричному спортивному седані i3 M60 xDrive функцію імітації перемикань передач. Компанія називає такі віртуальні режими Stages. Раніше в BMW вважали подібну технологію, яку Hyundai застосувала в Ioniq 5 N, «кумедним трюком», проте згодом переглянули цей підхід, повідомляє Motor1.

Керування для треку

Старший інженер BMW з динаміки руху Крістіан Гайсс пояснив, що фахівці компанії побачили в підкермових пелюстках не лише імітацію трансмісії автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. За його словами, це рішення може поліпшити керованість і зворотний зв’язок з автомобілем, зокрема під час руху на треку.

Керівник розробки BMW M Александер Карайлович раніше заявляв, що звичайні передачі дають водієві корисний зворотний зв’язок, якого може бракувати електромобілям. У BMW вважають, що штучні передавальні числа допоможуть точніше оцінювати швидкість перед входженням у поворот, водночас без недоліків традиційної коробки передач.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Без обмеження крутного моменту

На відміну від системи Hyundai N e-Shift, розробка BMW не має штучно обмежувати крутний момент залежно від обраного режиму. За даними видання, електричний M3 має зберігати однаковий крутний момент, щоб водій відчував перемикання без втрати продуктивності.

Кількість режимів Stages BMW поки не розкрила. Водночас i3 M60 xDrive отримає штучний звуковий супровід, синхронізований з імітацією перемикань, а також пелюстки за кермом із червоними акцентами. Функцію запропонують лише для версій M Performance, починаючи з M60. За очікуваннями Motor1, двомоторний i3 M60 xDrive матиме 603 к.с. і 875 Нм крутного моменту — такі самі показники, як iX3 M60.

Читай нас у