BMW підтвердила використання LFP-акумуляторів у моделях Neue Klasse — InsideEVs

BMW планує розширити використання літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LFP) у вибраних електромобілях лінійки Neue Klasse. Це потенційно може відкрити компанії шлях до доступніших версій електрокарів, хоча виробник не обіцяв безпосереднього зниження роздрібних цін, повідомляє InsideEVs.

Баланс вартості та запасу ходу

Про розширення застосування LFP-батарей заявив генеральний директор BMW Мілан Неделькович під час дзвінка за підсумками третього кварталу. За його словами, компанія визначатиме конкретні моделі та призначення для цієї технології. Він не назвав наступних моделей із такими батареями та не уточнив терміни їхнього запуску за межами Китаю.

Більшість електромобілів Neue Klasse використовують циліндричні нікель-марганець-кобальтові елементи (NMC), які BMW вважає кращими для забезпечення великого запасу ходу. Водночас LFP-акумулятори використовують дешевші залізо й фосфат замість нікелю та кобальту. Такі батареї зазвичай вирізняються довговічністю, термічною стабільністю та меншим погіршенням характеристик у разі частого швидкого заряджання до 100%.

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Компромісом є нижча щільність енергії, через що NMC-батареї лишаються привабливішими для моделей із більшим запасом ходу.

Приклад китайського iX3

У Китаї BMW уже застосовує подібний підхід для подовженого iX3. Базова версія iX3 30L оснащується LFP-батареєю ємністю 77 кВт·год і має заявлений запас ходу 630 км за циклом CLTC. Дорожчі модифікації 40L та 50L отримали NMC-батареї. Водночас цикл CLTC є оптимістичнішим за WLTP та EPA.

Імовірним кандидатом на LFP-версію може бути компактний електромобіль Neue Klasse для європейського ринку, появу якого BMW підтвердила на 2028 рік. Компанія також розширює мережу постачання акумуляторних елементів: Samsung SDI має постачати елементи Gen6 з Європи, а LG Energy Solution — зі США наприкінці десятиліття. Угоди не уточнюють, чи йдеться саме про LFP-елементи.

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