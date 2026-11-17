BMW розпочала серійне виробництво електричного кросовера iX5 на заводі Spartanburg у штаті Південна Кароліна, США. Це перша повністю електрична модель компанії, яку складають у країні. Як повідомляє Electrek, підприємство нині випускає близько 70 автомобілів iX5 на день.

BMW інвестувала 1,7 млрд доларів у розширення заводу Spartanburg для випуску електромобілів і будівництво нового підприємства зі складання батарей у Вудраффі. Завод BMW Plant Woodruff офіційно відкрили 13 листопада, і там почалося серійне виробництво батарей шостого покоління Gen6. Вони призначені для майбутніх електричних моделей BMW серії X, починаючи з iX5.

Запас ходу та заряджання

BMW оцінює запас ходу iX5 60 xDrive з батареєю ємністю 144 кВт·год до 456 миль, або приблизно 734 км. Раніше компанія називала оцінку до 435 миль. Під час демонстрації в Південній Каліфорнії iX5 60 xDrive досяг пікової потужності заряджання 464 кВт. За заявою BMW, це дає змогу додати до 170 миль запасу ходу за 10 хвилин.

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Модель оснащена двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 578 к. с. і крутним моментом 593 фунт-фути. Виробник заявляє про розгін від 0 до 60 миль на годину за 4,4 секунди та здатність буксирувати причіп масою до 6 тис. фунтів.

Оснащення та батареї

У салоні iX5 використано дизайнерські й технологічні рішення Neue Klasse: 17,9-дюймовий центральний дисплей, систему Panoramic Vision уздовж нижньої частини лобового скла та опційний 14,6-дюймовий екран для пасажира. Автомобіль також отримав світловий підпис Double-X, що об’єднує фари, денні ходові вогні, габаритні вогні та покажчики повороту.

Спочатку iX5 використовуватиме акумуляторні елементи китайського виробництва. Представник BMW підтвердив, що до кінця десятиліття компанія перейде на елементи з підприємства LG Energy Solution в Аризоні. Очікується, що автомобілі надійдуть до американських дилерів на початку 2027 року, а стартова ціна iX5 60 xDrive становитиме 79 800 доларів.

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