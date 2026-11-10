BMW скасовує окремі зміни через дефіцит деталей — Der Spiegel

BMW через короткострокові перебої в постачанні деталей від зовнішніх постачальників уже скасовував або скасовує окремі виробничі зміни на заводах групи в Німеччині та Великій Британії. Про це Der Spiegel повідомив із посиланням на відповідь речника компанії агентству dpa.

Перебої з постачанням

У BMW заявили, що скасування змін пов'язані з дефіцитом деталей, які надходять від зовнішніх постачальників. Компанія не уточнила, яких саме компонентів бракує та що спричинило проблеми з їхнім постачанням.

За даними видання з посиланням на джерела в компанії, перебої стосуються або стосувалися до трьох заводів: у Регенсбурзі та Лейпцигу в Німеччині, а також в Оксфорді у Великій Британії. У BMW повідомили, що підтримують тісний контакт із мережею постачальників і вжили заходів для стабілізації поставок та відновлення виробництва.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив на виробництво

Компанія поки не назвала обсяг продукції, який не був випущений через скасовані зміни. Одна пропущена зміна на цих підприємствах може стосуватися кількох сотень автомобілів.

Минулого року завод BMW у Регенсбурзі випустив майже 357 тисяч автомобілів, у Лейпцигу — майже 260 тисяч, а в Оксфорді — близько 124 тисяч. Як зазначає Der Spiegel, подібні виробничі втрати часто можна надолужити пізніше.

Читай нас у