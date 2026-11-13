BMW відкликає у США 720 тисяч авто через ризик пожежі — The Independent

BMW відкликає у США 720 796 автомобілів через небезпеку пожежі, яка може виникнути, коли двигун вимкнений. Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) порадило власникам таких машин паркувати їх надворі, подалі від будівель та інших автомобілів, до проведення ремонту.

Причина відкликання

Як повідомляє The Independent, причиною є негерметичний електричний роз’єм водяної помпи. На нього може потрапити вода, що здатна спричинити коротке замикання та збільшити ризик загоряння.

Ці моделі вже відкликали у 2024 році через проблему з водяною помпою, однак тепер для них необхідний повторний ремонт. BMW ще розробляє рішення. За даними федеральних регуляторів, компанія виявила 10 пожеж, які потенційно можуть бути пов’язані з дефектом; вони сталися після сервісних робіт у межах кампанії 2024 року. NHTSA не відомо про ДТП або травми, пов’язані з цією проблемою.

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Моделі в кампанії

Під відкликання підпадають такі автомобілі BMW:

3 Series і 5 Series 2012–2016 років;

X1 2012–2015 років, Z4 2012–2016 років та X3 2013–2017 років;

2 Series Coupe 2014–2016 років і 2 Series Convertible 2015–2016 років;

3 Series Sportswagon 2014–2016 років і 328xi Gran Turismo 2014–2016 років;

4 Series Convertible та Coupe 2014–2016 років, а також 4 Series Gran Coupe 2015–2016 років;

X4 2015–2018 років і X5 xDrive40e 2016–2018 років.

Ремонт у дилерських центрах BMW буде безкоштовним, щойно рішення стане доступним. Листи власникам планують надсилати з 25 грудня 2026 року. Відтоді ідентифікаційні номери автомобілів та номерні знаки також можна буде перевірити в базі відкликань NHTSA.

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