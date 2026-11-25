BMW із грудня почне поширювати у США оновлення програмного забезпечення, яке дасть автомобілям із системою Highway & Commuting Assistant змогу самостійно зупинятися перед червоним сигналом світлофора та знову починати рух після зеленого. Про це повідомляє InsideEVs.

Оновлення для автомобілів у США

Функція буде доступною для машин, що працюють на BMW Operating System X, зокрема нових iX3 та iX5. За інформацією BMW, система може автоматично загальмувати до повної зупинки. Після ввімкнення зеленого сигналу автомобіль або самостійно рушить, або запропонує водієві продовжити рух.

Можливість автоматично зупинятися та рушати на світлофорах уже певний час була доступна на інших ринках, зокрема в Німеччині. У США вона стане частиною асистента Highway & Commuting Assistant.

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Інші зміни програмного забезпечення

Загалом BMW планує з грудня розіслати нову версію програмного забезпечення приблизно для 16 млн автомобілів у 88 країнах. Оновлення передбачає п’ять нових функцій та вдосконалення 19 наявних можливостей, що стосуються систем допомоги водієві, навігації, заряджання, мультимедіа й комфорту. Воно охоплює автомобілі з BMW Operating System 8.5, 9 та X.

Для машин із Operating System 9 та X у BMW Maps додадуть дані Google Maps Places. Amazon Prime Video стане доступним для усіх автомобілів з Operating System X, а також для моделей 1 Series, 2 Series Active Tourer, X1 і X3. Деякі гібридні та електричні моделі отримають прогноз завантаженості громадських зарядних станцій, сформований на основі історичних даних.

BMW також повідомила, що частину автомобілів із Operating System 8 можна буде безкоштовно оновити до версії 8.5 дистанційно або за плату в дилера. Перелік моделей, які матимуть право на безкоштовне оновлення, компанія не уточнила.

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