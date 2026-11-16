BMW запустила виробництво батарей для електромобілів у США — InsideEVs

BMW запустила серійне виробництво високовольтних батарей Gen6 на підприємстві у Вудраффі, штат Південна Кароліна, США. Завод постачатиме готові акумуляторні блоки для шести електромобілів Neue Klasse, які складатимуть на американському підприємстві BMW у Спартанберзі. Першою моделлю, що отримає ці батареї, стане електричний SUV BMW iX5.

Батареї для шести моделей

Підприємство у Вудраффі розташоване приблизно за 15 миль від заводу BMW у Спартанберзі. Як повідомляє InsideEVs, завод не виготовляє акумуляторні елементи з нуля, а отримує їх від місцевих постачальників і збирає у готові батарейні блоки. Циліндричні елементи Gen6 для американського виробництва BMW постачатиме LG Energy Solution, тоді як Samsung SDI забезпечуватиме європейські заводи компанії.

На підприємстві перевіряють напругу та інші параметри кожного отриманого елемента. Після цього їх об'єднують і підключають до системи охолодження. Під час складання батарейні блоки контролюють у режимі реального часу відповідно до політики нульового дефекту, заявляє BMW.

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Технологія cell-to-pack

У батареях нового покоління BMW застосовує технологію cell-to-pack: елементи розміщують безпосередньо в корпусі батареї, а не формують із них окремі модулі. Компанія використовує для їхнього захисту затверділу піну. За даними BMW, такий підхід дає змогу розмістити більше елементів у тому самому об'ємі та підвищити щільність енергії й запас ходу електромобіля.

На заводі працюють понад 300 людей, а у виробництві задіяно більш як 250 роботів і цифрові помічники на основі штучного інтелекту. Працівники перед виходом на конвеєр проходять навчання операціям у середовищі віртуальної реальності. Будівництво підприємства почалося у вересні 2023 року, перше обладнання встановили у вересні 2024-го, а влітку 2025 року з конвеєра зійшли перші передсерійні батареї.

BMW також заявила, що за звичайної роботи завод не використовує викопне паливо, а внутрішній промисловий транспорт працює на водні. За оцінкою компанії, циліндричні елементи Gen6 мають на 28% менші викиди вуглекислого газу порівняно з елементами, які застосовували у попередньому BMW iX.

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