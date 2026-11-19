Збірна Нової Зеландії з регбі назвала склад на матч проти Англії, який у суботу відбудеться на стадіоні «Твікенгем» у Лондоні, Велика Британія. За даними Channel NewsAsia, хукер Коді Тейлор повернеться до стартового складу та буде капітаном команди, а Боден Барретт проведе свій 150-й тестовий матч за національну збірну.

Вісім змін у складі

Тренер Дейв Ренні зробив вісім змін після несподіваної поразки новозеландців від Вельсу минулими вихідними. Після цього результату Нова Зеландія випереджає Південну Африку на одне очко в таблиці команд Південної півкулі в Nations Championship.

Тейлор замінить Асафо Аумуа на позиції хукера. Ітан де Гроот повернеться на позицію лівого стовпа замість Джорджа Бауера, Фабіан Голланд замінить Джоша Лорда у другій лінії, а Тупоу Вааї вийде на фланзі замість Антона Сегнера.

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Даміан Маккензі гратиме на позиції флай-хава, а Кем Ройгард — скрам-хава. Річі Мо'унга та Кортез Ратіма, які становили пару півзахисників у попередньому матчі, цього разу розпочнуть гру серед запасних.

Ювілей Барретта і Лінерта-Брауна

Джорді Барретт і Вілл Джордан повернулися до складу після травм. Центр Антон Лінерт-Браун проведе 100-й тестовий матч за збірну Нової Зеландії.

Боден Барретт вийде у стартовому складі разом зі своїми братами Джорді та Скоттом. У 150-му матчі він збільшить власний рекорд серед гравців задньої лінії у світовому регбі та наблизиться до рекорду збірної Нової Зеландії: Сем Вайтлок провів за команду 153 тести.

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