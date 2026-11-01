Boeing 737 MAX Akasa Air торкнувся смуги хвостом у Калькутті — AeroTime

Літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Akasa Air торкнувся хвостовою частиною злітно-посадкової смуги під час відходу на друге коло в аеропорту імені Нетаджі Субхаса Чандри Боса у Калькутті, Індія. Після маневру борт виконав ще один захід на посадку та безпечно приземлився. Постраждалих немає, повідомляє AeroTime.

Відхід на друге коло

Інцидент стався 31 жовтня з рейсом QP1925, що прямував з Ахмедабада до Калькутти. Boeing 737-8 MAX із реєстраційним номером VT-YAG заходив на посадку на смугу 19L приблизно о 07:37 за місцевим часом, коли екіпаж розпочав відхід на друге коло. Під час маневру хвостова частина літака торкнулася смуги.

Після цього літак піднявся приблизно до 3 тисяч футів, приєднався до аеродромного кола та виконав повторний захід. Посадка відбулася орієнтовно через 20 хвилин після відходу на друге коло.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Літак перевіряють

Akasa Air підтвердила, що екіпаж припинив перший захід на посадку, а контакт хвостової частини зі смугою виявили під час післяпольотного огляду. Літак залишився в аеропорту Калькутти для детальної перевірки.

Авіакомпанія повідомила відповідні органи, а інцидент розслідують. Вона не розкрила масштаб пошкоджень і не назвала строків повернення літака до експлуатації. Борт VT-YAG збудували у 2019 році та передали Akasa Air у листопаді 2022 року; він оснащений двома двигунами CFM International LEAP-1B.

Читай нас у