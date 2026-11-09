Boeing скоротить близько 5% працівників підрозділу комерційних літаків — The Guardian

Компанія Boeing скоротить близько 5% працівників підрозділу з виробництва комерційних літаків через повільніше нарощування випуску авіалайнерів. Про це повідомляє The Guardian.

Скорочення через темпи виробництва

Посади ліквідовуватимуть як через звільнення, так і через природне скорочення штату. Керівниця підрозділу Boeing Commercial Airplanes Стефані Поуп повідомила працівникам, що повільніше нарощування виробництва має дати заводам і партнерам у ланцюгу постачання додатковий час для досягнення стабільності.

За словами Поуп, коригування виробничих графіків і зменшення випуску літаків призвели до надлишку персоналу. Компанія планує почати надсилати працівникам повідомлення про звільнення в грудні.

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Плани щодо 737 Max

Поуп також зазначила, що робота команди поліпшилася, що відображають сертифікації у США моделей 737 Max 7 і 737 Max 10 цього року. Водночас вона наголосила, що повного відновлення ще не досягнуто, і пообіцяла ставитися до працівників із гідністю та повагою.

Наприкінці жовтня керівники Boeing повідомляли, що компанія не виконає ціль щодо постачань у 2026 році. Також Boeing перенесла до другої половини 2027 року досягнення темпу виробництва 737 Max на рівні 52 літаків замість 47. Генеральний директор Келлі Ортберг тоді заявив, що для стабільної роботи потрібна більша передбачуваність у виробництві крил і фюзеляжів на підприємстві компанії в Канзасі.

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