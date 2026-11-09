Богданка ЛУК Люблін виграла п’ятий матч поспіль — Interia Sport

У Польщі «Богданка ЛУК Люблін» на виїзді обіграла «Енерга Індікпол АЗС Ольштин» з рахунком 3:1 та здобула п’яту поспіль перемогу. Віцечемпіони Польщі виграли партії 25:18, 25:21 і 25:20, тоді як господарі перемогли в третьому сеті — 25:23.

Леон і Такахаші набрали 39 очок

Як повідомляє Interia Sport, у стартовому сеті гості відірвалися завдяки подачам Вільфредо Леона, який виконав два ейси. Після цього «Богданка ЛУК» повела 7:2 і зрештою виграла партію з перевагою у сім очок.

У другому сеті рівна боротьба тривала до рахунку 13:16, після чого перевагу гостей збільшили подачі Рана Такахаші. Останній розіграш партії завершив Мусс Геє. У третій партії команда з Ольштина вийшла вперед 14:11 після серії подач Моріца Карлітцека, а вирішальне очко здобув Павел Халаба.

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MVP матчу став Такахаші

У четвертому сеті за господарів результативно діяв 21-річний Кацпер Сєнкевич, однак «Люблін» за рахунку 14:12 здобув перевагу й не віддав її до кінця партії. Леон і Такахаші сумарно набрали 39 очок, а найціннішим гравцем матчу визнали Такахаші.

«Богданка ЛУК Люблін» залишається єдиною непереможеною командою ліги та повернулася на перше місце в таблиці, випередивши «Алурон CMC Варту» із Заверця. На початку другого сету ольштинські вболівальники підтримали травмованого чеського діагонального Яна Гадраву. Клуб повідомив, що через розрив ахіллового сухожилля він не зіграє до кінця сезону.

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