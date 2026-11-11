Боєць Двалішвілі заявив про напад у готелі Абу-Дабі — The National

Боєць Мераб Двалішвілі заявив, що під час інтерв’ю у фойє готелю в Абу-Дабі, ОАЕ, на нього та його молодого друга напала група на чолі з Усманом Нурмагомедовим. Після сутички на голові Двалішвілі була щонайменше одна рана, через яку його обличчя було в крові.

Відео сутички

Як повідомляє The National, відео інциденту опублікував, а згодом видалив боєць UFC Ілія Топурія. На записі Двалішвілі дає інтерв’ю, коли до нього ззаду підходить група людей на чолі з Нурмагомедовим. За даними видання, після того як грузинський спортсмен обернувся, Нурмагомедов завдав йому удару, після чого почалася бійка.

У відеозверненні після інциденту Двалішвілі стверджував, що Нурмагомедов і його супутники почали бити його та його друга з-за спини. Він також заявив, що охорона стримувала його, а нападники продовжували бити їх ногами, коли вони опинилися на підлозі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запланований виступ

Двалішвілі має виступити в суботу на турнірі RAF Abu Dhabi в Etihad Arena, де його суперником заявлений Марлон Мораес. Наразі невідомо, чи завадять отримані травми його участі в поєдинку. The National звернулося до RAF по коментар щодо сутички.

Усман Нурмагомедов не заявлений на турнір, однак, за даними видання, часто відвідує бої свого старшого брата Умара. Умар Нурмагомедов також має виступити в суботу — проти Урії Фейбера.

Читай нас у