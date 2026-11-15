Боєць ММА Сиріл Ган захистив титул UFC у бою з Хокітом — The National

Боєць ММА Сиріл Ган уперше захистив титул чемпіона UFC у важкій вазі, здолавши американця Джоша Хокіта одностайним рішенням суддів у головному бою турніру UFC 334 у Madison Square Garden у Нью-Йорку, США. Усі троє суддів віддали перевагу французові з рахунком 48:47. Про це повідомляє The National.

Перебіг поєдинку

На початку бою Хокіт провів тейкдаун, однак Ган швидко підвівся та відповів джебами, аперкотами й оверхендом. Наприкінці першого раунду американець виконав кидок трохи більш ніж за 30 секунд до гонга.

У другому раунді Хокіт активніше тиснув на суперника, обмінювався важкими правими ударами та працював у клінчі біля сітки. У третій п'ятихвилинці він знову перевів Гана в партер, після чого завдавав ударів ліктями в клінчі та наступав суперникові на стопи.

У четвертому раунді, коли удари Хокіта почали втрачати силу, Ган перехопив ініціативу. Він відповідав на спроби клінчу біля сітки ударами по корпусу, колінами в тулуб і короткими аперкотами. У п'ятому раунді француз зупинив спроби тейкдаунів суперника, розсік Хокіту ділянку над лівим оком і домінував в обмінах ударами до фінального сигналу.

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Можливі наступні суперники

Після бою Ган сказав: «Це був неймовірний бій». Хокіт, своєю чергою, заявив: «Стійкість формує характер».

Серед можливих суперників Гана The National називає Тома Аспіналла, який раніше у 2026 році звільнив пояс через травму ока, отриману в поєдинку з Ганом. Той бій на UFC 321 в Абу-Дабі завершився без результату, а Аспіналл досі очікує на медичний дозвіл для повернення до кар'єри.

Ще одним претендентом може бути другий номер рейтингу важкої ваги Александер Волков, який минулого місяця переміг Різвана Кунієва в Абу-Дабі. Також варіантом для чемпіона може стати переможець поєдинку Сергія Павловича та Алекса Перейри, запланованого на 12 грудня.

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