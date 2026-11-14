Боксер Адамес переміг Ворбертона за рішенням суддів — Sky Sports News

Чемпіон WBC у середній вазі Карлос Адамес здобув перемогу над валлійцем Джеромом Ворбертоном одностайним рішенням суддів у 10-раундовому нетитульному поєдинку в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій провели в проміжній вазі до 165 фунтів, повідомляє Sky Sports News.

Одностайне рішення суддів

У перших трьох раундах обидва боксери діяли обережно, однак надалі Адамес наростив тиск і почав частіше притискати суперника до канатів. Ворбертон, який боксував у стійці шульги, переважно відходив назад та працював джебом.

У п’ятому раунді Адамес влучив правою рукою в корпус, а потім завдав удару в голову. Він залишався агресивнішим до завершення поєдинку. Судді віддали йому перемогу з рахунками 100:90, 99:91 та 98:92.

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Після бою Адамес заявив, що його суперник був зосереджений радше на тому, щоб протриматися всю дистанцію, ніж на перемозі. Також він заявив про готовність битися з будь-яким суперником у вагових категоріях від 160 до 168 фунтів.

Інші бої вечора

Колишній чемпіон світу Джейсон Молоні також переміг одностайним рішенням мексиканця Андреса Терана в 10-раундовому поєдинку в легшій вазі. Рахунки суддів становили 99:91, 98:92 та 97:93. Австралієць контролював заключний раунд, а в дев’ятому влучив кросом у щелепу суперника.

Французький претендент у другій середній вазі Брюно Сюрас здобув перемогу одностайним рішенням над польським шульгою Камілем Беднареком.

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