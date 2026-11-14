Боксер Карлос Адамес проведе бій із Джеромом Ворбертоном — Sky Sports News

Чемпіон WBC у середній вазі Карлос Адамес у суботу проведе в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, нетитульний поєдинок проти валлійського боксера Джерома Ворбертона. Бій відбудеться у проміжній ваговій категорії до 165 фунтів, а титул Адамеса на кон не ставитимуть.

Як повідомляє Sky Sports News, Адамес готується до великих титульних поєдинків наступного року. У середній вазі він не зазнав поразок та здобув перемоги над Сергієм Дерев'янченком, Джуліаном Вільямсом, Терреллом Гошею й Остіном Вільямсом. Також його бій із Хамзою Ширазом завершився нічиєю.

Шанс для Ворбертона

Ворбертон — колишній чемпіон Уельсу. Раніше він двічі поспіль переміг Натана Хіні, колишнього чемпіона Великої Британії. Поєдинок з Адамесом стане для валлійця можливістю заявити про себе на вищому рівні середньої ваги.

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Лондонський боксер Дензел Бентлі після недавньої перемоги над Шейном Мозлі-молодшим заявив, що хоче отримати ще один шанс на титульний бій. Його пріоритетами є поєдинки з Адамесом або чемпіоном IBF Аароном Маккенною, які разом із ним входять до табору Zuffa Boxing.

Плани Дензела Бентлі

Бентлі вважає Адамеса фаворитом зустрічі з Ворбертоном. На його думку, валлієць є технічним боксером, однак може не мати достатньої ударної сили, щоб стримати чемпіона WBC. Бентлі готовий розглянути бій з Адамесом улітку або після літа 2027 року, якщо ця зустріч буде гарантована; інакше він хоче повернутися на ринг на початку року.

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