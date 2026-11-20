Чівон Кларк достроково переміг колишнього чемпіона світу Кріса Біллам-Сміта в поєдинку першої важкої ваги на арені Copper Box. Кларк двічі відправив суперника в нокдаун і став першим боксером, якому вдалося достроково зупинити Біллам-Сміта.

Кларк назвав себе боксером світового класу

«Я завжди був бійцем світового класу. Просто чекав, поки світ це побачить. Цей бій дав мені можливість це продемонструвати. Ми до цього наближаємося», — сказав Кларк в інтерв’ю Sky Sports.

Кларк назвав Біллам-Сміта витривалим суперником, однак зауважив, що в боксі надмірна витривалість може зашкодити. За його словами, кожен боєць має день, коли вже не може витримувати удари, і для Біллам-Сміта таким став цей поєдинок.

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Реванш не є пріоритетом

Водночас Кларк не вважає, що ця поразка має завершити кар’єру Біллам-Сміта. Він зазначив, що суперник має чемпіонський досвід і може продовжити виступи, а також закликав не списувати його з рахунків.

Кларк припустив, що Біллам-Сміту знадобиться час на відновлення, а реванш наразі не є для нього пріоритетом. Боксер заявив, що посідає вищу позицію в рейтингу та прагне зустрічатися із суперниками, які перебувають вище за нього.

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