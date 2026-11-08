Боксер Кларк зупинив Біллема-Сміта у сьомому раунді — Sky Sports News

Боксер Чевон Кларк переміг Кріса Біллема-Сміта достроково в сьомому раунді поєдинку на арені Copper Box у Лондоні, Велика Британія. Для Біллема-Сміта, колишнього чемпіона світу WBO у першій важкій вазі, це стала перша дострокова поразка в кар’єрі.

Два нокдауни в сьомому раунді

Як повідомляє Sky Sports News, у сьомому раунді Кларк правим ударом відправив суперника в нокдаун. Біллем-Сміт підвівся, однак Кларк продовжив атаку та вдруге повалив його, коли той намагався відійти від канатів.

Після ще однієї атаки Кларка правими хуками біля канатів рефері Лі Евері зупинив бій. Біллем-Сміт одразу похитав головою, протестуючи проти рішення арбітра.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Історія протистояння

Кларк уже перемагав Біллема-Сміта десять років тому — у важливому фіналі національного аматорського чемпіонату. Після цього Біллем-Сміт пройшов шлях від аматорського боксу до титулу чемпіона світу серед професіоналів, але Кларк знову здобув перемогу в їхньому протистоянні.

Після бою Біллем-Сміт заявив, що пропустив сильний удар і припустився помилки, водночас вважаючи, що до зупинки вигравав поєдинок. Він додав, що це була їхня третя зустріч і всі три перемоги здобув Кларк, а також висловив бажання провести реванш. Кларк заявив, що не зважає на статус аутсайдера.

Читай нас у