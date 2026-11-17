Боксер Лі Рівз помер після трьох місяців коми — Sky Sports News
В Ірландії у віці 31 року помер боксер Лі Рівз, який протягом трьох місяців перебував у медикаментозній комі після тяжких травм, отриманих під час поєдинку. Про це повідомляє Sky Sports.
Травми після бою в Дубліні
У серпні Рівз зазнав поразки нокаутом від Гарі Каллі в поєдинку першої напівсередньої ваги в Дубліні. Місцеві медіа в рідному для спортсмена Лімерику повідомили, що після бою він переніс операцію, а згодом його ввели в медикаментозну кому.
За даними цих медіа, упродовж вихідних Рівз підхопив інфекцію, яка призвела до його смерті в понеділок.
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Реакції та спортивні результати
У промоутерській компанії Queensberry заявили, що засмучені звісткою про смерть боксера. Там назвали Рівза надзвичайно талановитим спортсменом, прикладом для наслідування та натхненням для його громади.
Гарі Каллі в дописі у соцмережах назвав Рівза яскравою особистістю та джентльменом. За професійну кар’єру Лі Рівз здобув 16 перемог у 18 боях, зокрема 11 — нокаутом.
Колишній тренер боксера Джонатан О’Браєн написав, що Рівз боровся до кінця. Сестра спортсмена Джессі також висловила йому співчуття у соцмережах.