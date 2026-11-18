Боксер Опетая знявся з бою з Вайлдером через травму руки — Sky Sports News
Австралійський боксер Джай Опетая знявся з поєдинку проти Деонтея Вайлдера через травму руки, яку він загострив під час тренувань. Бій мав відбутися 11 грудня в Кардіффі в андеркарді поєдинку Тайсона Фʼюрі та Ентоні Джошуа, повідомляє Sky Sports.
Загострення травми
Опетая, який виступає у першій важкій вазі, мав уперше провести бій у надважкій категорії. Його співпромоутер Мік Френсіс заявив, що боксер зазнав травми руки під час вересневого поєдинку проти Ноеля Мікаеляна, а згодом ушкодження загострилося на тренуваннях.
За словами Френсіса, Опетая розраховував на цей поєдинок, але тепер зосередиться на повному відновленні та продовженні боротьби за статус абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі.
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Претенденти на заміну
Вайлдер може отримати іншого суперника на турнірі в Кардіффі. Про готовність вийти на бій публічно заявив Дерек Чісора, який уже боксував із Вайлдером раніше цього року.
Британський важковаговик Річард Ріакпорге також звернувся до Вайлдера в соцмережах і заявив, що готовий провести 12 раундів менш ніж за чотири тижні до бою. Свою кандидатуру запропонував і Джонні Фішер, а Фрейзер Кларк закликав організувати поєдинок двох бронзових призерів Олімпійських ігор.