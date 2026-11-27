Британська боксерська рада дозволила колишньому чемпіону світу в надважкій вазі Тайсону Ф’юрі провести бій з Ентоні Джошуа 11 грудня на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі, Уельс. Як повідомляє Anadolu Agency, 38-річний Ф’юрі пройшов необхідні медичні перевірки перед поєдинком.

Медичний дозвіл перед боєм

Генеральний секретар Британської боксерської ради Роберт Сміт заявив Sky Sports, що дозвіл для Ф’юрі надали напередодні, а всі необхідні медичні перевірки було пройдено. За його словами, промоутера про це поінформували вранці.

Регулятор почав розглядати стан здоров’я боксера після коментарів його дружини Періс Ф’юрі в новому документальному фільмі Netflix. Вона припустила, що її чоловікові нібито діагностували шизофренію. Раніше боксерська рада заявляла, що може не допустити Ф’юрі до бою, якщо визнає його медично непридатним.

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Уточнення дружини боксера

У четвер Періс Ф’юрі відкликала свою попередню заяву та пояснила, що її чоловік ніколи не мав діагнозу шизофренії, хоча демонстрував симптоми, пов’язані з цим станом. Після уточнення Netflix оновив документальний фільм перед його виходом у п’ятницю.

Ф’юрі, дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі, раніше публічно розповідав про депресію та інші труднощі з психічним здоров’ям після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році.

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