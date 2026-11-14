Боксер з Ірану на лаві смертників отримав премію Магнітського — The Guardian

Іранського боксера, тренера та політичного в’язня Мохаммада Джавада Вафаеї Сані відзначили премією Магнітського в категорії «Видатний правозахисник» на церемонії в Лондоні, Великій Британії. Він перебуває у в’язниці Вакілабад на північному сході Ірану, тричі був засуджений до страти та є одним із семи спортсменів, яким загрожує страта в країні.

Звернення з в’язниці

Як повідомляє The Guardian, у письмовому зверненні з в’язниці Вафаеї Сані прийняв нагороду від імені людей, яких ув’язнили, катували, залякували або засудили до смерті за прагнення до вільного Ірану.

«Режим вимагає від нас каяття, телевізійних зізнань і капітуляції. Але наша відповідь чітка: ми ніколи не здамося, ми ніколи не скоримося приниженню», — заявив він. Боксер також зазначив, що не схилиться перед утисками, доки народ Ірану не буде вільним.

Вирок і реакція

31-річного Вафаеї Сані заарештували у 2020 році за участь у загальнонаціональних протестах 2019 року. Його також звинуватили у підтримці опозиційної Організації моджахедів іранського народу.

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За даними Amnesty International, у вересні 2024 року його втретє засудили до страти за «корупцію на Землі» після грубо несправедливого судового процесу. Верховний суд Ірану залишив вирок чинним 4 жовтня 2025 року.

За даними The Guardian, після арешту Вафаеї Сані зазнавав катувань і тривалий час утримувався в одиночній камері. Спортсмени, правозахисні організації та юридичні експерти закликали негайно звільнити його й скасувати смертний вирок.

Страти в Ірані

За підрахунками правозахисної організації Hengaw, від початку 2026 року в Ірані стратили щонайменше 710 людей, зокрема 79 політичних і релігійних в’язнів. У жовтневому звіті організація повідомляла про щонайменше 106 смертних вироків учасникам січневих протестів, 35 із яких уже було виконано.

У в’язниці Вакілабад, де утримують Вафаеї Сані, п’ятьох людей стратили у зв’язку з протестами, ще 15 очікують виконання смертних вироків, зазначає Hengaw.

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