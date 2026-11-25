Даніель Дюбуа 30 січня захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі в поєдинку проти Джозефа Паркера. Бій відбудеться на арені Co-op Live у Манчестері, повідомляє Sky Sports.

Відкладений поєдинок

Дюбуа та Паркер мали зустрітися 2025 року в бою за титул IBF. Однак Дюбуа захворів і знявся з поєдинку за три дні до його проведення. Тоді Паркер нокаутував Мартіна Баколе, який погодився замінити суперника в останній момент.

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Згодом новозеландець програв Фабіо Вордлі бій за тимчасовий титул WBO. За даними Sky Sports, у серпні Паркер заявив, що зможе продовжити кар'єру після скасування відсторонення, накладеного після невдалого допінг-тесту в жовтні 2025 року.

Шлях до титульного бою

Минулого року Дюбуа втратив пояс IBF у бою з Олександром Усиком, але після цього двічі достроково переміг Вордлі та здобув і зберіг повноцінний титул WBO. Паркер раніше також перемагав Деонтея Вайлдера та Чжана Чжілея. Він уже володів поясом WBO, але 2018 року поступився ним Ентоні Джошуа.

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