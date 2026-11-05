Боксери Гатчінсон і Буатсі битимуться за вакантний титул WBC — BBC Sport

Шотландський боксер Віллі Гатчінсон у суботу зустрінеться з британцем Джошуа Буатсі в реванші за вакантний титул WBC у напівважкій вазі. Поєдинок відбудеться на арені AO Arena в Манчестері. Спочатку бій планували провести за титул тимчасового чемпіона, однак його статус підвищили після того, як Девід Бенавідес відмовився від пояса WBC, перейшовши до першої важкої ваги, повідомляє BBC Sport.

Ціль із підліткового записника

28-річний Гатчінсон розповів на фінальній пресконференції, що ще у 13 років записав у зошиті спортивні цілі. Він прагнув стати чемпіоном Шотландії, Великої Британії, Європи та світу серед аматорів, а на іншій сторінці написав про намір завоювати титул чемпіона світу WBC.

За словами Гатчінсона, цей записник досі зберігається у нього. Боксер також зазначив, що вже здобував пояси Silver та International і тепер боротиметься за головний титул організації.

Майже десять років тому спортсмен, відомий як Hutch-Train, став першим шотландським боксером, який виграв золоту медаль юнацького чемпіонату світу серед аматорів. Дата того успіху та день бою з Буатсі відрізняються лише на кілька днів.

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Другий бій суперників

Гатчінсон і 33-річний Буатсі вже зустрічалися понад два роки тому. Тоді Буатсі переміг роздільним рішенням суддів у напруженому поєдинку.

Під час підготовки до першого бою Гатчінсон зумів вивести суперника з рівноваги, однак цього разу на пресконференції обидва боксери говорили про взаємну повагу. Гатчінсон сказав, що мусив подорослішати. Під час дуелі поглядів він підійшов ближче до Буатсі, проте стриманість збереглася.

Буатсі має 20 перемог і одну поразку на професійному рингу. Він заявив, що в дитинстві не мріяв про боксерську кар’єру, але згодом така мета в нього з’явилася.

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