Боксерка Рамла Алі виграла титули WBO та IBF суперечливим рішенням — The Guardian

Британсько-сомалійська боксерка Рамла Алі у 36 років уперше стала чемпіонкою світу, перемігши американку Мікаю Крепс роздільним рішенням суддів у бою за вакантні титули WBO та IBF у другій напівлегкій вазі. Поєдинок із 10 раундів відбувся в Арлінгтоні, штат Техас, у США.

Двоє суддів віддали перемогу Алі з рахунками 97:92 та 96:93, тоді як третій зафіксував перемогу Крепс — 98:91. Як повідомляє The Guardian, видання оцінило бій на користь Крепс із рахунком 97:92.

Нокдаун і статистика ударів

У третьому раунді Алі відправила Крепс у нокдаун правим хуком у підборіддя — суперниця торкнулася настилу рукавичкою. Після цього 30-річна американка збільшила темп, постійно тиснула на Алі та, за оцінкою The Guardian, контролювала більшість наступних раундів.

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За статистикою Compubox, Крепс завдала 115 точних ударів проти 78 у Алі, зокрема переважила за силовими ударами — 91 проти 70. Вона також виконала 525 ударів, тоді як Алі — 346, і завдала більше точних ударів у восьми з десяти раундів.

Реакція після бою

Після оголошення результату Алі опустилася на коліна та заплакала. Вона присвятила перемогу батькові, який помер у травні. «Я не можу передати словами, що це означає для мене і для всього Сомалі», — сказала боксерка після бою.

Промоутер Лу ДіБелла назвав рішення суддів обурливим і закликав розслідувати виставлені оцінки. Алі має рекорд 12 перемог, дві поразки та три нокаути; для Крепс ця поразка стала першою в кар'єрі — її рекорд становить 11-1, три нокаути.

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