Боксерки Дюбуа і Хан битимуться за три титули 20 лютого — Sky Sports News

Боксерки Каролін Дюбуа та Стефані Хан 20 лютого проведуть в Ель-Пасо, штат Техас, об'єднавчий поєдинок за три чемпіонські титули в легкій вазі. На кону будуть пояси WBC і WBO, якими володіє Дюбуа, а також титул WBA, що належить Хан, повідомляє Sky Sports News.

Бій у рідному місті Хан

Поєдинок відбудеться на арені GECU Arena у комплексі Don Haskins Center. Дюбуа з Лондона приїде до Ель-Пасо — рідного міста Хан.

Дюбуа заявила, що прагне відібрати титул WBA та зробити ще один крок до статусу абсолютної чемпіонки дивізіону. Вона подякувала промоутерській компанії Most Valuable Promotions і Sky за організацію бою.

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Шлях чемпіонок

Каролін Дюбуа перейшла в професійний бокс у 2022 році. В аматорському боксі вона здобула золото Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року, виступала на чотирьох молодіжних чемпіонатах Європи та представляла Велику Британію на Олімпіаді в Токіо. У квітні вона об'єднала титули WBC і WBO, перемігши Террі Гарпер, а в серпні захистила їх у бою з Амелією Мур.

Стефані Хан завоювала вакантний титул WBA у 2025 році, нокаутувавши Ганну Терлеп у першому раунді. Після цього вона тричі захистила пояс, зокрема двічі перемогла Голлі Голм. Свій останній бій проти Голм Хан виграла в травні в Ель-Пасо.

Хан назвала майбутній поєдинок можливістю об'єднати титули у своїй вазі та наблизитися до звання абсолютної чемпіонки.

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