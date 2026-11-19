Міністерство інновацій і цифрової трансформації Болгарії заявило, що хакери викрали понад 62 млн сторінок урядових документів у межах кібершпигунської операції, яка тривала п’ять років. Як повідомляє Anadolu Agency, несанкціонований доступ до державних мереж зловмисники мали від 2021 року.

Обсяг викрадених даних

За словами міністра інновацій і цифрової трансформації Івана Василева, нападники завантажили щонайменше 130 гігабайтів документів, що відповідає більш ніж 62 млн сторінок. У відомстві зазначили, що зібрана інформація стосувалася державної діяльності.

Станом на час повідомлення розслідування не виявило доказів компрометації персональних даних громадян. Кібершпигунську операцію виявили у серпні після того, як нова національна система моніторингу кібербезпеки зафіксувала підозрілу активність у державних мережах.

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Доступ до мереж заблокували

Після виявлення інциденту влада створила спільну робочу групу за участю служб безпеки й розвідки, міністерств оборони та внутрішніх справ, поліції і фахівців із кібербезпеки. Системи, яких торкнувся інцидент, ізолювали, а доступ нападників до урядової інфраструктури заблокували.

У міністерстві також заявили, що припинили всі виявлені несанкціоновані з’єднання, щоб не допустити подальшого доступу через скомпрометовані системи. Постраждала інфраструктура перебуватиме під посиленим моніторингом упродовж 90 днів для виявлення можливих спроб відновити доступ.

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